Ya posee el récord de los 400 combinados de 4:02.50 desde el Mundial de 2023, el cual podría caer el domingo. Ese sigue siendo un desafío completamente nuevo. Sé que he ganado mucha fuerza, pero aún no estoy seguro de que haga una gran diferencia en los 400. Veremos .

Fue un poco difícil, pero estuvo genial. Sé que Shaine siempre sale superrápido, así que no podía estar lejos de él. Fue una batalla hasta el final , declaró el francés, quien acaparó cuatro medallas de oro individuales hace un año en París 2024, pero únicamente competirá por dos metales áureos individuales en el actual campeonato.

▲ La canadiense Summer McIntosh se coronó en los 200 mariposa y se quedó a nada del récord mundial. Foto Ap

Mi entrenador y yo nos pusimos la meta de romper el récord mundial , dijo McIntosh, visiblemen-te decepcionada por haberlo perdido. Eso es para lo que he estado entrenando: lo perdí por tan poco, y sé que me equivoqué en los últimos 15 metros de mi carrera. No alcancé mi objetivo hoy .

Sin embargo, fue el segundo tiempo más rápido de la historia.

La canadiense también comenzará a entrenar este otoño bajo la dirección de Bowman, en Texas. La estadunidense Regan Smith se llevó la plata (2:04.99) y el bronce fue para la australiana Elizabeth Dekkers (2:06.12).

Yu Zidi, la prodigio china de 12 años, fue cuarta con un registro de 2:06.43, la segunda ocasión que finaliza en esa posición en el certamen.

El rumano David Popovici se llevó la prueba de 100 metros libre con un tiempo de 46.51 segundos, el segundo más rápido de la historia detrás del 46.40 establecido el año pasado por el chino Pan Zhanle.

Pan no logró llegar a la final. El estadunidense Jack Alexy fue el medallista de plata (46.92) y el australiano Kyle Chalmers (47.17) se llevó el bronce.

Australia conquistó el oro en el relevo femenino 4x200 libre con tiempo de 7:39.35, con la plata para Estados Unidos (7:40.01) y el bronce para China (7:42.99). Fue el quinto título de Australia esta semana, con lo que lidera la tabla de medallas de oro del campeonato.

Alejandra Estudillo, lejos del podio

En clavados, la mexicana Alejandra Estudillo se alejó del podio, tras ocupar la posición 12 en la final de plataforma 10 metros al registrar 288.70 unidades.

El oro lo conquistó la china Yuxi Chen (430.50 puntos), la plata la alemana Pauline Pfeif (367.10) y el bronce la china Peiling Chie (358.20).