Ahorita se está dando esta sinergia nunca antes vista entre WWE y Triple A. Todos lo ven, las arenas se están llenando. Hay muchos que pueden dar el salto, son nombres muy buenos. Me hubiera encantado tener esta oportunidad en su momento, se las están regalando, a nosotros nos tocó pasar por varios filtros y múltiples obstáculos. Estamos con los brazos abiertos, pero no se las vamos a poner fácil, todos estamos compitiendo. Nos hemos reinventado, aprendiendo el sistema, el idioma, a manejar un micrófono y una cámara , declaró el luchador regiomontano Ángel Garza.

Para mí es un orgullo, un placer regresar a mi bello país. En es-ta misma arena hace muchos años me vieron en la Triple A y ahora estamos en la lucha estelar con esta compañía. Si de verdad quere-mos salir adelante: ¡Hay que chingarle, cabrones! México es un país bien chingón, pero donde no nos reconocen , declaró el luchador de 40 años, nacido en Ecatepec.

Yo fui migrante, no tenía visa e intenté cruzar a Estados Unidos ilegalmente antes de ser luchador, pero me deportaron. Cuando llegó la oportunidad de trabajar allá sentí que se había derrumbado gran parte de lo que había intentado hacer, que era crecer en este deporte debido a mi situación, pero lo intenté, no me quería quedar en el camino , declaró Zero Miedo en una transmisión con el Vampiro Canadiense.

En las décadas de los años 50 y 60 la lucha libre mexicana fue célebre por el combate a ras de lona, el uso de llaves y máscaras multicolores que la convirtieron en patrimonio cultural. Desde los 80, la influencia del wres-tling, caracterizado por su espectacularidad y el uso de múltiples objetos –mesas con fuego, sillas y escaleras–, impactó en la forma en que algunos aficionados conciben este deporte.

Yo crecí con las luchas gringas, mi padre veía a La Roca, Undertaker y Stone Cold. Años después recuerdo ver lunes y viernes las transmisiones de Raw y Smackdown por televisión abierta, e incluso coleccionar las tarjetas de luchadores en las frituras , con-tó Rodrigo Hernández, aficionado que portaba una playera de John Cena en la función en la capital.

La afición por la lucha tradicional mexicana aún es predominante en las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre en la capital del país, inclusive algunos comparan los espectáculos y recurren a la nostalgia.

“Vine a la WWE con mis nietos, les gustan muchos estos shows. A mi también, para que me hago el loco. Pero la verdad nada como las luchas de El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y todos esos de la vieja guardia. Uno se divierte aquí, pero no hay algo igual como estar en la arena Coliseo”, mencionó Javier González, de 75 años.

Si se considera que la WWE gana terreno por ser una multinacional cuyo producto es masivo, podemos trazar un vínculo hegemónico no sólo con los medios, sino con el país que la produce, cuyos productos colonizan constantemente las preferencias y hábitos de consumo del mexicano. Desde esa perspectiva, hay un elemento de resistencia en quienes asisten de forma recurrente a las funciones de lucha libre en México , explicó Suaste.

Impacto inmediato

El impacto de Penta en la WWE fue inmediato. En su red social Instagram, el nacido en Ecatepec cuenta con 1.1 millones de seguidores, superando a compatriotas como Andrade El ídolo (850 mil), Ángel Garza (323 mil) y Rey Fénix (454 mil). Solamente está debajo de los 4.8 millones de Rey Mysterio, quien ha sido el referente mexicano por más de 20 años en la compañía.

El día del supershow en la Arena Ciudad de México, cientos de máscaras negras con blanco desfilaron en los alrededores del recinto de Azcapotzalco. Niños acompañados con sus padres se dieron cita para ver el regreso de su ídolo al país, ahora como una estrella de la empresa de entretenimiento deportivo más mediática en el mundo.

“Cuando llegué a lucha underground y vi al elenco y todas las personalidades que estaban, sabía que tenía que demostrar el porqué estaba ahí. Tal vez no era el más talentoso en ese momento, pero era el que más hambre tenía. Le decía a mi hermano ‘no quiero ser solamente estrella de mi pueblo y de mi país’. Gracias al personaje yo sé hoy a cuántos corazones puedo llegar y a cuántos la frase ‘Cero miedo’ les ha cambiado la vida”.