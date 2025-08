Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Viernes 1º de agosto de 2025, p. 2

El más importante creador de hechos escénicos de la historia moderna, el maestro Bob Wilson, expiró ayer en su casa, en Nueva York, a los 83 años, después de una breve pero aguda enfermedad , anunciaron sus colaboradores en el sitio web del artista, quien, explican sus compañeros, se mantuvo trabajando hasta el último de sus días . En una de sus visitas a México, dijo a este reportero: El silencio no es inmóvil, el cuerpo de un actor debe ser de hielo y su voz una huella en la memoria del fuego .

Wilson fue el creador de un lenguaje teatral nunca antes conocido. Su fundamento es la luz y su materia es el silencio, su forma es la infinita gama de expresiones que brinda el uso de la geometría. La primera obra que lo hizo mundialmente famoso data de 1970, se titulaDeafman Glance (La mirada sorda) y consiste en siete horas de silencio en una sinfonía monumental de luz penetrada por la sombra.

Su obra maestra es al mismo tiempo la pieza piedra de toque del compositor Philip Glass: Einstein on the Beach, una ópera de cinco horas de duración donde no hay argumento ni texto dramatúrgico. Los actores cantan números del uno al ocho, solos, en dúos y en coro y la acción escénica contrasta con la musical: mientras los personajes se mueven lentos rumbo o desde el proscenio, la música gira en torbellinos fascinantes.

Como todo genio, Bob Wilson tuvo su alter ego, su doppelgänger, su Pigmalion en la coreógrafa, actriz y bailarina Lucinda Childs, gran maestra de las transiciones en escena, sus movimientos suaves repetitivos y receptora del ideario estético de Bob Wilson.

En la ópera Einstein on the Beach, por ejemplo, vemos aparecer a Lucinda Childs en un rincón del escenario inmóvil, en secuencias lentísimas de estatuaria. Parece no moverse nunca, pero una vez que transcurren 20 minutos de la ópera, la vemos en el extremo opuesto del escenario. Se deslizó sin levantar los pies, se movió sin caminar, reptó, voló, se transformó. Ese era el genio, esa era la magia de Bob Wilson.

Otros grandes cómplices con quienes realizó obras maestras Bob Wilson son William Burroughs, Tom Waits, Heiner Müller y Susan Sontag.

Era además arquitecto y escultor y, como tal, ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia de 1993. El acta del jurado se refirió a valores no usuales en los escultores: el manejo de la luz, el estruendo del silencio.

En marzo de 2001 estrenó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México la ópera de su alumna, la compositora Tania León, titulada El maleficio de los jacintos. El libreto lo escribió el nigeriano Wole Soyinka, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1983.