L

os recientes estallidos populares en diversas partes del mundo han resaltado la importancia de la disputa simbólica. Han derribado monumentos del orden colonial, alzado las banderas de los pueblos originarios, renombrado calles y plazas. Han hecho pequeños actos de justicia histórica. En México las luchas de mujeres, trabajadores, familiares de víctimas de violencia y procesos de resistencias populares han construido, desde las inmediaciones del Castillo de Chapultepec hasta el Zócalo capitalino, intervenciones y antimonumentos que, desde abajo y a contracorriente de la oficialidad, denuncian crímenes de Estado acaecidos en los últimos 60 años.

En sentido opuesto a estos procesos, una frívola influencer devenida en funcionaria de ultraderecha apostó a salir de su marginalidad retirando una estatua de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que rememoraba el primer encuentro de estos personajes en la Ciudad de México. Es un acto opuesto a las rebeliones citadas, en tanto no fue un movimiento el que las removió, sino empleados de la alcaldía; no se hizo desde la fuerza que da la legitimidad de la protesta, sino del abuso del poder conferido a la autoridad; no se atacó un monumento parte del relato oficial del Estado, sino a dos figuras que la memoria popular mantiene vivas y, principalmente, el acto es contrario a las manifestaciones de rebeldía, porque sus motivaciones y objetivos son parte de una posición ideológica apologética del orden neocolonial, capitalista, imperialista y autoritario contra el que Fidel y el Che se alzaron en su momento, y hoy también las rebeliones populares.

La memoria está siempre en disputa. Hoy se encuentran vivos los sentidos y contenidos del pasado y el futuro. Las fuerzas del sistema han concentrado gran parte de sus energías en manipular la historia de estos revolucionarios, intentando someterlos al olvido y tergiversándolos. Así, con una historia falseada, que se sustenta en que el mundo de hoy es el único posible y deseable, resulta difícil a los oprimidos encontrarse con la imagen verdadera de Fidel y el Che, apropiarse de ellos y actuar en consecuencia.

Fidel y Che –así, sin apellidos, porque quienes los mantienen vivos los sienten tan familiares que no requieren usar ningún apelativo– representan la personificación del movimiento que logró articular la protesta y la propuesta más radical de América Latina en el siglo XX: la revolución cubana de 1959.