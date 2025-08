Asimismo, la Casa Blanca usó un audio de la aerolínea británica Jet2 que se hizo viral en redes sociales porque contrasta lo cómico con lo poco agradable al presentar, con la canción Hold My Hand, de Jess Glynne, videos de situaciones graciosas, embarazosas o inesperadas en las que alguien se ve afectado por algún tipo de incidente, seguido de la frase No hay nada mejor que unas vacaciones con Jet2 .

Su país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración (del ex presidente Joe) Biden, su país necesita hombres y mujeres dedicados de ICE para expulsar a los peores criminales de nuestro país , declaró la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Ap y The Independent

La administración Trump publicó en X su versión del meme y mostró el sufrimiento de un grupo de migrantes mientras suben encadenados de pies y manos a un avión de GlobalX, un proveedor de aerolíneas utilizado por ICE para las deportaciones, y el título: Cuando ICE te reserva un viaje de ida en Jet2 a la deportación. ¡No hay nada mejor!

Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a expresar su indignación por la publicación, que fue calificada de asquerosa , entre otras expresiones de enojo.

Por otra parte, 12 legisladores demócratas acusaron ayer a la administración Trump de violar la ley cuando les impidió el acceso a los lugares de detención de inmigrantes.

Los congresistas argumentan que la nueva política impuesta por el DHS para limitar su acceso a los centros de reclusión de migrantes es ilegal y coarta su capacidad de llevar a cabo la supervisión por parte del Congreso.

Bajo la ley federal que financia al ICE, la agencia no puede impedir que los miembros del Congreso o sus empleados hagan visitas de supervisión a instalaciones de inmigración que detienen o acogen a extranjeros , señalaron.