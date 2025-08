Durante su juventud, fue un fotógrafo inquisitivo y curioso que no sólo capturaba imágenes, sino que también comprendió el proceso editorial, desde la sala de máquinas hasta la defensa y edición final de sus fotos. Esta experiencia le permitió fundar la revista Técnica Pesquera, que conjugó dos de sus grandes pasiones: el periodismo de investigación y el mar.

Reconoció que, aunque su obra fue en su mayoría crítica y social, no toda la fotografía tuvo esa intención, pero siempre buscó los contrastes sociales, las penurias de las personas, la distorsión de las ciudades .

Reflexionó sobre la transformación de la fotografía en la era digital y lamentó las lagunas en su archivo, consciente de lo que se perdió, pero valorando con gratitud lo que él y su esposa rescataron.

En 2014 recibió la Presea Cervantina durante el Festival Internacional Cervantino. En la ceremonia, realizada en el Teatro Juárez de Guanajuato, declaró que la realidad había sido siempre lo más importante en su vida.

Siempre he sido defensor de la realidad y, me he dicho, un fotógrafo realista (La Jornada 8/10/14). La distinción reconoció no sólo su mirada crítica, sino también su capacidad para retratar los contrastes sociales y culturales de México.

En 2019, el Museo Amparo presentó la retrospectiva Rodrigo Moya: México, mientras el Centro de la Imagen, en la Ciudad de México, exhibió Rodrigo Moya México/Periferias. En esta última sede se mostraron los apartados Ciudad/periferia, campo y conmoción social, en tanto el Museo del Palacio de Bellas Artes complementó el recorrido con Escenas, con 117 piezas dedicadas al teatro, el cine y la danza.

La curadora Laura González-Flores explicó que detrás de lo que se ve siempre hay algo más crítico y subrayó que buena parte del archivo sigue inédito.

En octubre de 2022, Moya presentó en el Palacio de Bellas Artes el catálogo de esa muestra, coeditado con la Fundación Jenkins y ganador del Premio Antonio García Cubas al mejor libro de arte.