Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 31 de julio de 2025, p. 30

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que pidieron reservar su identidad, señalaron que la falta de personal en la institución ha obligado a hacer investigaciones de oficina y no en campo, lo cual ha derivado en menos detenciones en flagrancia en zonas consideradas peligrosas, a las cuales no ingresan al no estar acompañados de más elementos, generando con ello retrasos y deficiencias en las pesquisas.

Trabajadores con 20 y 30 años de antigüedad indicaron que al ejecutar las cadenas de custodia, en ocasiones se carece de material básico, como bolsas de plástico para embalar las evidencias recabadas, lo cual es un riesgo cuando se trata de algún objeto punzocortante, al que sólo se le coloca un pedazo de madera en la punta para evitar lesiones.

Asimismo, escasean las cintas de señalización para acordonar zonas y hasta hojas para realizar los informes correspondientes, por lo que es usual que se cooperen para comprarlas.