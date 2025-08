Durante la protesta en la esquina del Eje 4 Sur Xola y el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, en Benito Juárez, los voceros informaron que desactivaron las movilizaciones en las demarcaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero porque se tuvo el compromiso de los alcaldes, según dijeron, de que no permitirán el abasto en las calles por parte de funcionarios, legisladores y concejales.

En contraste, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, expresó que como no siente el apoyo de los mercados, no va a retirar los abastos de los legisladores , particularmente de diputados del PAN y concejales del PRI, dijo Mendieta.

En tanto, Bellazetín estimó que las pérdidas económicas llegan a más de 50 por ciento en casos de alto perecedero como, por ejemplo, tomate y jitomate, que si en un día o dos no se vende es pérdida total, lo que no pasa con diputados y concejales, que al ser dinero público no les afecta (si se pierde el producto) .

Anunciaron que el lunes próximo habrá una asamblea para definir las siguientes acciones, pero ayer las avenidas colapsadas por las manifestaciones sincronizadas fueron Plutarco Elías Calles y Río Churubusco; calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la estación del Metro Tepalcates de la línea A; Congreso de la Unión; Tulyehualco; Medellín y Campeche, en Cuauhtémoc; Carlos Lazo, en Tacubaya; Anillo Periférico a la altura del circuito Azteca, en Coyoacán; y la carretera México-Toluca, en Cuajimalpa, entre otras.

El cierre de calzada de Tlalpan y Héroes del 47 provocó la saturación de calles y avenidas que afectó el primer cuadro del centro de Coyoacán. Ante la desesperación por escapar del bloqueo, los conductores circularon en sentido contrario e ingresaron a la colonia San Diego Churubusco por las calles 20 de agosto y General Anaya hasta salir a Circuito Interior, División del Norte o Miguel Ángel de Quevedo.