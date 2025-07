H

enry West, saxofón; Evry Mann, percusiones y la pianista Ana Ruiz fundaron en 1975 el que se considera primer ensamble de free jazz en México: Atrás del Cosmos. La existencia de esta agrupación quedó registrada en la grabación Cold Drinks/Hot Dreams donde intervino también Claudio Enríquez en el bajo. Al desintegrarse Atrás del Cosmos, Ana Ruiz ha participado en diversos proyectos tales como Radnéctar, La Cocina, el ensamble femenino Cihuatl y como directora de la orquesta Kóryma. Durante la pandemia Ana realizó un par de álbumes And the World Exploded into Love donde el piano fue el protagonista y All & Everything, grabación de música electroacústica. Ahora, como homenaje-residencia a Ruiz, se ha preparado, en el Multiforo Alicia, el ciclo 50 años de experimentalismo en México. Se inaugurará el 7 de agosto con la sesión ARMS –Ana Ruiz/Mauricio Sotelo– con Carlos Greco, saxofón y Emilio Gordoa, batería; abre Carlos Marks. El jueves 14 estarán con Ana Ruiz, Ariel Guzik, Evodio Escalante, Alain Derbez y Jazzamoart; los abridores serán, nada menos que Carlos Vivanco y Álex Eisenring, usando el nombre de Bardo Thodol. La clausura será el día 21 con Ana Ruiz, Milo Tamez, Roberto Tercero y Luis Chino Ortega; Deborah Silberer y los Perros de la Luna de Moondog serán los invitados. El cierre, esa noche, correrá a cargo del grupo actual de Ana: Kóryma. Foro Alicia, Eligio Ancona 145, Santa María la Ribera.

Ritmo Peligroso en la mira con Pachanga peligrosa

El mítico Hip 70 produjo el disco debut de una banda punk llamada Dangerous Rhythm en 1981. Cuatro años después aquellos jóvenes punks tropicalizaron nombre y propuesta musical para llamarse Ritmo Peligroso y lanzar al mercado el disco En la mira. Ahora, respaldado con media docena de grabaciones en su historial, Ritmo Peligroso celebrará los 25 años de la aparición del entonces elepé y lo hará tocando todas las rolas de aquel álbum, entre ellas Marielito, en un concierto programado ex profeso para este aniversario. En la misma fiesta, Piro y pandilla, anunciarán formalmente el relanzamiento en vinilo de Pachanga peligrosa. Todo lo anterior será en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional mañana y estarán Piro, Gato Arce, Manuel Murillo, quienes participaron en aquella grabación, además de Avi Michel, Mosy, y Armando Espinoza.