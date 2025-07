Ante tal panorama, analistas criticaron el acuerdo , pues, advierten, entrega Europa a Estados Unidos , como si ello no hubiera pasado hace décadas. Con todo, algunos dirigentes de la zona advirtieron que el acuerdo es sumisión; es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres, reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses comunes se resigna a la sumisión (François Bayrou, primer ministro francés) y se mostraron insatisfechos con el resultado, porque supone una grave carga para nuestra economía orientada a la exportación (Friedrich Merz, canciller alemán; su país es el mayor exportador europeo al mercado gringo). El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo: Valoramos el esfuerzo, pero sin entusiasmo . Algunos más, alineados, celebran el acuerdo, porque es mejor que una guerra comercial con Estados Unidos . Desde luego, quienes pagarán por esa buena noticia serán millones de europeos de a pie y los consumidores estadunidenses.

Pero no sólo son los aranceles. El nuevo acuerdo comercial incluye la obligación para los países comunitarios de invertir 600 mil millones de dólares en la economía de Estados Unidos; además, se comprometen a comprar 750 mil millones de dólares en productos energéticos estadunidenses (fundamentalmente gas natural licuado, mucho más caro que el que Rusia les vendía), y de cereza la multimillonaria adquisición de equipamiento militar gringo producido por corporativos privados, que podrá venderse a terceras naciones (léase al régimen de Kiev).

alvo en los casos de la República Popular China y Brasil (México está pendiente, con no muy buenos augurios que se diga), el pirata Donald Trump ha logrado su objetivo: avasallar a la comunidad de naciones con su política arancelaria, bajo la máxima filibustera de ¡al abordaje! , y el ejemplo más reciente es la Unión Europea (UE), aunque no le costó mayor esfuerzo, porque para ello cuenta con cipayos disfrazados de dirigentes de esa comunidad (apergollada por la derecha y la ultraderecha), con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como cabeza visible.

En el caso mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que, en materia arancelaria, la decisión la toma el presidente Trump, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar, porque todavía no hay nada concreto. Entonces, estamos esperando de aquí al viernes para poder informar. Pero de que estamos trabajando en eso todos los días, sí. Esta semana es importante (los aranceles de 30 por ciento entrarían en vigor el próximo viernes primero de agosto); si es necesario, vamos a hablar con el presidente Trump (el filibustero). Por ahora no ha habido una llamada, porque el diálogo se mantiene a nivel de secretarios y equipos técnicos .

Además, dijo la mandataria, un equipo del gobierno federal estuvo la semana pasada (en Washington); el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en contacto permanente tanto con el secretario de Comercio como con el secretario de Tratados Comerciales. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha hablado ya tres veces con el secretario (de Estado, Marco) Rubio. Y estamos trabajando en distintos temas .

Por su parte, Ebrard aseguró que las negociaciones han sido muy intensas y complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa, pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tenía que hacer se hizo; ahora toca esperar .

Queda la esperanza de que el resultado no sea igual al de la buena noticia de Ursula von der Leyen.

Las rebanadas del pastel

¡Por fin! El paraco Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, fue declarado culpable por la justicia de su país y puede ser sentenciado a 12 años de cárcel.

