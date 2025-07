Hace poco, en la tienda 3B de Xochitepec, Morelos, vi cómo robaron el cambio a una señora de la tercera edad; ella lloraba y pedía que le dieran lo que correspondía, pero el cajero simplemente no le dio la cantidad correcta y se quedó con 100 pesos.

Eso no ocurrió y concluimos el semestre sin recibir ningún pago por nuestro trabajo. Las autoridades de dicho instituto prometieron pagarnos este mes, ya que se encontraban gestionando los recursos con el Gobierno de la Ciudad de México. Julio está concluyendo y siguen sin pagarnos. ¡Exigimos que el IEMS pague nuestro trabajo! Solicitamos que se esclarezca qué ha pasado con los recursos, no es justo que se aprovechen de la necesidad de empleo de las personas.

Excelente iniciativa, pero falta incluir una estación en la carretera Picacho-Ajusco. Es inconcebible no incluir una estación sobre la principal vía de acceso a la zona y donde existe el espacio adecuado para hacerlo.

El sistema capitalista francés no se diferencia mucho de lo que sucede en otros países europeos, con gobiernos sumisos al gran capital por aquello de que la patronal propone y el gobierno ejecuta; el programa patronal plantea quitar a los pobres, a los funcionarios medios, a enfermos, trabajadores y jubilados para darlo a los patrones y a los ricos, a través de ir eliminando dos días festivos, reformando el seguro de de­sempleo y de la seguridad social, disminuyendo la asignación para gastos profesionales y reduciendo el horario laboral, etcétera.

La señora lloraba y decía que ese dinero era de su pensión y era lo que tenía para vivir. El mismo muchacho también se portó mal conmigo y se tardó más de 15 minutos en darme mi cambio. Esto lo hice saber al señor Hatoum, dueño de tiendas 3B, y a sus directivos Apalategui y Suárez, pero nunca me contestaron.

Ayer, en la misma tienda, una persona se robó algo de lo que yo ya había pagado; al empacar, vi que no estaba parte de mi mercancía. La encargada de la tienda se llevó mi tíquet, fue a revisar el video y corroboró que efectivamente alguien se llevó parte de mis artículos. Pero se negó a compensar o reponer.

Le dije que están encubriendo el robo dentro de la tienda a los clientes, que por favor me apoyara con un video explicando la situación; al sacar el teléfono, salió una muchacha trabajadora de la tienda gritando e insultando, y diciendo que no se podía grabar.

Corrió a esconderse mientras me amenazaba con su teléfono –a mí, como cliente y a pesar de que me habían robado mis cosas– que me iba a echar a la policía por grabar en la tienda.

Es un comportamiento de lo más patético e irracional que he visto en un comercio. En vez de solucionar una situación a un cliente, buscan seguir perjudicándolo.

En mi correo anterior, le decía al señor Hatoum que han quitado buenas marcas de las tiendas 3B; por ejemplo, ya no hay Nutella, tampoco productos Sabori de Parma, y alguna vez tuvieron chocolates Lindt, pero ya no.

Tratan ahora de venderle a la gente productos de inferior calidad a precios altos que ellos no comprarían ni comerían.

Tienen una estrategia de ventas basada en engaños, no es ni bueno ni bonito ni barato, es chafa, sin valor nutrimental y más caro lo que venden. (Carta resumida.)

Invitaciones

El Ejército de Cabellos Largos, de Vietnam

Exposición FotográficaTemporal – Museo de la Mujer (CDMX)

Con motivo del 50 aniversario de la reunificación de la República Socialista de Vietnam, así como de los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Vietnamita, que se celebra este 2025, el Museo de la Mujer, con la cooperación cultural del Museo de la Mujer Vietnamita y la coordinación de la Mtra. Kyra Núñez de León, promotora cultural, presentarán la exposición fotográfica El ejército de los cabellos largos dando un reconocimiento a la épica participación de las mujeres vietnamitas durante la cruenta y desigual guerra que evitó la división del país asiático triunfando en abril de 1975 y en mayo México y Vietnam abrieron sus sedes diplomáticas.

La exposición estará todo el mes de Agosto, de martes a domingo, de las 10 a las 18 horas.

Dirección: República de Bolivia No. 17, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Corredor Cultural CDMX.

Informes y Registro: [email protected]

Web: www.museodelamujer.org.mx

Facebook: MuseodelaMujerMexico

Conmemoran aniversario de la revolución cubana

Convocamos al conversatorio por el 66 aniversario del inicio y triunfo de la revolución cubana. Jueves 31 de julio a partir de las 18 horas, en avenida Cuauhtémoc # 47, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc (sede nacional del PT). Rubén Chávez