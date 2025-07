Tajante, Peskov repitió: Lo digo otra vez, tomamos nota de las declaraciones del presidente Trump y no me gustaría hacer ninguna valoración .

El portavoz del Kremlin, según la agencia noticiosa rusa Interfax, no quiso responder ninguna pregunta adicional sobre el tema. En especial declinó comentar la frase de Trump de que ya no estoy tan interesado en hablar con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo de su avión Air Force One, precisó este martes que el 8 de agosto siguiente impondrá sanciones adicionales, sobre todo severos aranceles, a Rusia, si no pone fin a los combates en Ucrania, al responder a una pregunta de los reporteros que lo acompañaron a Escocia acerca de cuál era la fecha límite para Moscú: Diez días a partir de hoy [29 de julio] .

En contraste, Dimitri Medvediev, a título personal, aunque ostenta el cargo de secretario adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia –una instancia decorativa desde que la encabeza el controvertido ex ministro de Defensa, Serguei Shoigu–, arremetió contra Trump en la red social X al advertir que “Trump está jugando al ultimato con Rusia: 50 días, luego 10… Rusia no es Israel y ni siquiera es Irán y cada nuevo ultimato es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No vaya por el camino de Sleepy Joe [Durmiente Joe, apodo que le endilgó el candidato republicano al entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden]”.

El comentario de Medvediev no agradó al senador republicano Lindsey Graham, principal impulsor de la ley de sanciones infernales contra Rusia, que publicó en la misma red social, en alusión al político ruso: “Aquellos que creen que el presidente Donald Trump no está considerando seriamente poner fin al derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania: usted y sus protectores pronto se darán cuenta de qué equivocados están… Siéntense a negociar”.