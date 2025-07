Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de julio de 2025, p. 27

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió ayer a la muerte de la maestra Irma Hernández, quien laboraba como taxista y fue secuestrada por miembros de una organización criminal en Veracruz, y señaló que ya sea que haya fallecido por un infarto a raíz de la situación que estaba viviendo, o por una agresión directa”, es lamentable y su gobierno trabaja para que esos casos no sucedan en el país.

Al respaldar la gestión de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, la titular del Ejecutivo federal también destacó la acción de la fiscalía del estado para realizar de manera rápida detenciones que darán “mucho más pistas" en las indagatorias.