René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de julio de 2025, p. 25

Nezahualcóyotl, Méx., Un servidor público, cuyo nombre y cargo no se dieron a conocer, fue detenido en las oficinas de protección civil municipal cuando contaba 28 mil pesos que recibió de un particular, a cambio de no colocar sellos de clausura a una pipa repartidora de gas.

Policías locales aprehendieron al burócrata, a quien trasladaron a la Agencia Especializada del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de extorsión, con el agravante de tratarse de un servidor público.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que en lo que va del año se han entablado 13 procesos por delitos de cohecho, extorsión y abuso de autoridad, entre otros, contra de empleados de la administración que encabeza.

Respecto al caso más reciente, el presidente municipal detalló que se recibió la denuncia de la comisión del delito en ese momento. Los afectados denunciaron el intento de extorsión dentro de las instalaciones de protección civil.