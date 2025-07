A quienes van a ocupar nuestros lugares les deseamos que nunca nadie les arrebate un boleto obtenido de manera legal. No pedimos favores, pedimos justicia. Las plazas individua-les son de los atletas que las ganan, queremos representar a México con dignidad y el corazón , opinó Vanessa.

Los atletas argumentaron que su lugar fue obtenido en el Campeonato Panamericano de Cadetes y Juveniles celebrado del 22 de febrero al 2 de marzo. Sin embargo, Panam Sports respondió que las plazas obtenidas eran para el país, no nominales.

Soy el número ocho del mundo en mi categoría y me qui-tan mi lugar en los Juegos Panamericanos, pero también una oportunidad a México de poder ganar una medalla. Es una injusticia para el deporte en nuestro país , comentó Máximo.

Mediante un video, los deportistas tricolores acusaron al Comité Olímpico Mexicano (COM), dirigido por Marijose Alcalá, de obstaculizar su participación en la competencia por no alinearse a los criterios de Jorge Castro, presidente de la Federación Mexicana de la especialidad y quien fue desconocido por su homólogo internacional (FIE).

Los esgrimistas cuentan con el respaldo de la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana, creada con el consentimiento de la FIE, y que es encabezada por Holda Lara, quien mantiene una pugna con Castro por el control de este deporte en el país.

Tenemos que levantar la voz. Estamos entre los mejores 14 de América y no se me hace justo que algo que ganamos con esfuerzo se nos quite así de la nada. Le pedimos a Panam Sports que cumpla sus propias reglas y nos permita competir, porque estamos listos , compartió Elliot

La competencia abre el telón el próximo 9 de agosto. México participará con una delegación de 377 atletas y los gastos serán cubiertos en su totalidad por el COM.

En la competencia se otorgarán 220 plazas a los Juegos Panamericanos senior en Lima 2027. Nuestro país buscará superar o igualar el cuarto sitio obtenido en la edición anterior, Cali 2021.