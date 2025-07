Cientos de usuarios resultaron afectados casi 24 horas por una falla geológica en la línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro –a cargo del ex priísta y ex alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava Suárez–, que mantuvo sin servicio la estación Los Reyes y la terminal La Paz, que se ubica en el estado de México, por afectaciones en la catenaria, que son los cables aéreos de transmisión y alimentación de energía eléctrica a los trenes.

Usuarios entrevistados coincidieron en expresar su molestia por el deficiente servicio de la línea A y la falta de mantenimiento que causan fallas recurrentes. Reprocharon que tampoco se hacen campañas de difusión para los que no estamos metidos en las redes sociales , dijo Juana, de la tercera edad, que labora como personal de limpieza en la alcaldía Benito Juárez.

Laura expresó: estamos solos; sólo por vivir en el estado de México no nos apoyan. Ya estamos cansados de estar batallando siempre, no nos voltean a ver, se supone que habían aumentado el boleto para el mantenimiento y no hicieron nada .

Mientras, Araceli, quien realiza servicio social en un hospital, mencionó: llegué una hora tarde; de por sí esta línea es siempre muy lenta y en Guelatao se queda parado, pero no me enteré, al menos deberían informar. Me afecta mucho que se descomponga porque no tengo otra forma de moverme ni cuento con recursos para un Uber o algo así .

Por su parte, Gustavo, quien trabaja de programador, señaló que en las ocasiones en que resulta afectado toma una fotografía que presenta a la empresa donde labora para justificar el retraso. Aseguró que la línea A siempre ha tenido errores, es desagradable y en la estación Tepalcates siempre se detiene y llena .

La estación terminal La Paz se ubicó en el número 12 de las 195 con mayor afluencia promedio en día laborable de abril a junio de este año, con 44 mil 62 pasajeros, de acuerdo con el STC Metro.