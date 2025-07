he melancólico es una fotografía de Ernesto Guevara tomada por Rodrigo Moya en los primeros días de agosto de 1964, en La Habana, en el marco de las celebraciones del 26 de julio, aniversario del triunfo de la revolución cubana. En ella, el guerrillero, aparece barbón, con naturalidad y con la mirada afligida, mientras fuma un puro.

En ese viaje, Rodrigo Moya, mexicano que nació en Colombia en 1934, y que es mexicano porque, como dijo Chavela Vargas, los mexicanos nacen donde se les da la gana, documentó los avatares de la epopeya cubana, y retrató, entre la multitud, al comandante Fidel Castro. Desde 1961 militaba en el PCM, estaba adscrito a la célula El Machete, y había reporteado gráficamente (y en ocasiones por escrito) pobreza, lucha popular y represión gubernamental.

A su regreso a México, el proyecto del libro abortó. La repentina muerte del editor –un antiguo miembro de la resistencia antinazi holandesa–, y el fallecimiento de Manjárrez, lo cancelaron. Rius aprovechó algunas de las fotos para su libro ABChe.

Meses más tarde, en abril de 1961, Rodrigo documentó la movilización en repudio a la invasión yanqui de Bahía de Cochinos en la Ciudad de México, desde que arrancó hasta el conmovedor discurso final del general Lázaro Cárdenas.

Moya dejó el fotoperiodismo en 1968. En un artículo publicado en La Jornada Semanal titulado Fotografía documental y fotorreportaje , explicó: “A la muerte del Che, en octubre de 1967, inicié casi de golpe mi alejamiento de la fotografía periodística, desencantado de diversas circunstancias que son parte de otras historias. Mi ingenua pretensión de fotografiar las gestas guerrilleras se esfumó con el asesinato del comandante Guevara. Hasta donde yo sé, fui el único fotógrafo mexicano que documentó desde dentro esos conflictos armados”.

Sin embargo, no renegó de su obra. Años después, con su esposa Susan Flaherty, reconstruyó y reordenó la parte de su archivo que logró conservar (unos 40 mil negativos). En 2022, Rodrigo Moya me escribió una carta a mano en la que me contó: Valió la pena ser fotógrafo. Estaba programado para ser ingeniero pero por fortuna nunca pude con el cálculo integral .

Hoy, como parte de la guerra cultural de la derecha radical y su promoción para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 2030, Alexandra Rojo de la Vega, decidió retirar las estatuas del Che y Fidel Castro del parque de la colonia Tabacalera y denostar la trayectoria de los revolucionarios. Esas esculturas deben regresar a su sitio. Pero no basta.

Si la batalla por las ideas es, también, un combate por las imágenes, hay que reivindicar y difundir la extraordinaria producción fotográfica de Rodrigo Moya que explican y dignifican la revolución cubana, guerrillas latinoamericanas y luchas populares. En una época en la que la realidad se vive como si fuera sólo lo que sucede en Internet, es más que importante divulgar las poderosas imágenes salidas de su cámara, que simbolizan todo aquello por los que siempre luchó, y reconocer la trascendencia de su obra.

