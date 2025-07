Ahora ya no se puede hacer eso por la gratuidad a la que están obligadas las instituciones del sistema nacional de salud, incluidas las de alta especialidad. Advirtieron acerca de la gravedad de la situación, sobre todo cuando se enfrentan a padecimientos que, de no atenderse de manera oportuna, pueden llevar al enfermo a la muerte.

La carencia de medicamentos e insumos en los servicios de salud pública se acentuó en los tres últimos meses, periodo en el que ha crecido la lista de faltantes. En los consultorios y áreas de hospitalización, los médicos tienen una relación de las pruebas de laboratorio que no se pueden realizar, así como intervenciones que tampoco se programan o se limitan al mínimo por falta de dispositivos.

Eso dejó de ocurrir en 2024, ahora, ningún director realiza las compras de lo que haga falta porque además de que no se reintegrará el dinero a la institución, el funcionario puede ser acreedor a sanciones , aseguraron los servidores públicos entrevistados por este diario.

Lo peor, sostuvieron, es que no se ve para cuándo se vayan a solventar las carencias porque aunque los contratos con proveedores estén firmados, según han informado las autoridades, en los hospitales algunas empresas han comentado que no pueden surtir los productos porque no se les han cubierto deudas de años pasados.

Al respecto, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), confirmó que IMSS-Bienestar sigue sin pagar las deudas que tiene con proveedores, algunas desde hace tres años cuando operaba el Instituto de Salud para el Bienestar. Pero, subrayó, las empresas agremiadas en Amelaf no han suspendido entregas por esta causa, aunque los volúmenes son más pequeños de lo que deberían ser, por la falta de recursos económicos.