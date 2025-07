The Independent

Martes 29 de julio de 2025, p. 9

Un representante de Phil Collins aseguró a sus seguidores que el músico de 74 años no está en cuidados paliativos, a pesar de los rumores recientes. En cambio, el ex baterista de Genesis está en el hospital tras someterse a una cirugía de rodilla, confirmó su portavoz a The Independent.

La semana pasada se viralizaron en Internet rumores infundados de que el músico retirado se encontraba en su lecho de muerte. No se sabe con certeza qué los desencadenó; sin embargo, surgieron meses después de que el artista, ocho veces ganador del Grammy, revelara que estaba muy enfermo .

Sigo pensando que debería bajar al estudio a ver qué pasa, pero ya no tengo ganas , declaró Collins a la revista Mojo en febrero tras su último concierto con el grupo en el O2 Arena de Londres. El concierto se anunció como el último de la banda unida y sirvió para que Collins se despidiera de sus fanáticos.

Phil no estaba en tan buena forma como solía estar, pero hicieron un gran trabajo , agregó por su lado Peter Gabriel, miembro fundador de Genesis.