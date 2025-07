De acuerdo con Loredo, hubo un rompimiento generacional en el que dichos instrumentos se dejaron de construir. Sin embargo, en años recientes se ha recuperado la jarana. A partir de ahí me di cuenta de que había un campo inexplorado tanto en la laudería como en la música que era el de los sonidos de las cuerdas frotadas. Eso, porque los llamados violines de los Tuxtlas son instrumentos por lo general muy pequeños y con algunos problemas de construcción. Digo problemas con mucho respeto, pensando sobre todo en su inserción en la música un poco más global, situación que vive el son jarocho en la actualidad .

Durante mucho tiempo, precisa, la música campesina fue muy marginal, lo que hacía que se construyeran instrumentos también en condiciones precarias. Eso, en otros ámbitos, puede ser un problema en cuanto, por ejemplo, a la afinación .

A lo largo de 12 años Loredo ha elaborado instrumentos de varias tesituras; sin embargo, desde hace 18 meses logré consolidar la instrumentación de un bajo tenor, un contralto y un soprano, y hacer arreglos tanto de música tradicional como nueva para éstos , por lo que ha logrado dar conciertos de solista.

Crear comunidad

Hace algunos meses, como parte de la difusión de la jarana de arco, Loredo ha invitado a músicos tradicionales y contemporáneos para crear juntos, porque para uno de los principales motores de este proceso, aparte de la creatividad y de tener un instrumento propio, hecho con maderas endémicas y con la perspectiva del son actual, es crear comunidad. Es un instrumento que pretende pertenecer a todas las posibilidades que hay dentro del son jarocho .

La jarana con arco “desciende de la vihuela ibérica que, a su vez, decantó otras culturas. En el siglo XVI, aproximadamente, se conformaron en una familia de instrumentos que eran la vihuela de mano, la vihuela de plectro y la de arco. Con ellas se hizo mucha música en la península, tanto popular como culterana, porque se tenían los elementos suficientes: diferentes tesituras y cualidades interpretativas.

“Aquí entendí que la jarana como descendiente de la vihuela tenía también instrumentos de plectro y de mano; entonces, la pregunta fue: ¿por qué no tenemos jaranas de arco?