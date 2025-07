Los feminicidios detonan un sinfín de tragedias. Los hijos de las víctimas no son contemplados por legislación alguna o política pública que proteja su integridad y desarrollo físico y emocional. Quedan a merced de sus familiares, incluso cuando sus padres están en la cárcel, acusados o sentenciados como responsables del crimen.

La pérdida de su madre derivó en que la menor de los niños, F.L., se escapara a los 13 años con un hombre de 30 que la prostituyó y la indujo a las drogas. Los esfuerzos de su abuela por rescatarla fueron inútiles. Su nieta la retaba con coraje: a mí no me va a pasar lo que a mi mamá . F.L. se embarazó a los 17 años y huyó de nuevo; dejó a su hijo de seis meses con Antonia, quien aún cuida de él. A la fecha, no la ha vuelto a ver.

“Ella se portaba tranquila y ese fue mi más grande error. En mi ignorancia pensé que, porque estaba chiquita, se le iba a olvidar y no le di apoyo sicológico. No hice nada por ella… F.L. lleva muy dentro de sus emociones la muerte de su madre”, lamenta Antonia.

María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México (OCNF), explica que en los menores víctimas de feminicidio el impacto es tan grande que la ansiedad no tratada los expone a drogas, alcohol, abusos, enfermedades e ideas suicidas. Por eso debe haber todo un apoyo integral de salud física, mental y educativa , refiriere la activista.

Sin embargo, lamenta que todavía no hay un cómo y las comisiones de atención a víctimas no están preparadas para trabajar los impactos emocionales que viven los niños. Además, explica que, en muchas ocasiones, las madres de las víctimas dejan de trabajar para buscar justicia, al tiempo que, sin apoyo, se hacen cargo de sus nietos. También, es usual que su salud se deteriore y padezcan enfermedades como cáncer o derrames cerebrales.

Les llevo dulces

Antonia recuerda que Nadia vivía violencia familiar grave, e incluso un año antes de su feminicidio Bernardo N la golpeó y la secuestró durante un par de semanas, pero ella lo perdonó. Nadia era la mayor de cinco hermanos y junto a su familia se organizó para sacar adelante a sus hijos. Ella trabajó en una boutique en el centro y todos los días, alrededor de las 6 de la tarde, les llamaba a sus hijos para decirles tiernamente: Ahí voy, les llevo dulces .

En el juicio de amparo que interpuso, el padre de los niños sostuvo que es inocente y solicitó la impugnación de su sentencia de 42 años y seis meses por homicidio calificado. Argumentó, entre otras cosas, inconsistencias y contradicciones en los testimonios de sus hijos, así como incapacidad para estructurar relatos coherentes y libres de influencia externa . También señaló su falta de madurez para distinguir entre realidad y fantasía . El recurso se encuentra en revisión. Por su parte, Isidro N, su hermano, fue absuelto y continúa en libertad.

Bernardo N nunca buscó a sus hijos tras el crimen, tampoco sus familiares paternos. Y aunque para C.L. su papá está muerto, no le importa , comenta Antonia. U.L., en cambio, le ha dicho que quiere perdonarlo, quiere verlo .

Por las negligencias judiciales y violaciones a los derechos humanos, el caso de Nadia fue llevado ante la Corte Interamericana y aún se espera su informe de fondo. Además, en febrero de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofreció una disculpa pública a sus familiares y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les brindó a C.L. y U.L. una beca para estudiar la preparatoria y la universidad.