S

i alguien con buen ánimo y mejor humor le cuenta a usted que el problema de los baches que inunda la ciudad se resolverá en breve, tiene usted el derecho de mandarlo o mandarla muy lejos y con malas palabras, porque pretende engañarlo o engañarla.

La ciudad está enferma, padece un mal que se ha extendido ya a todo su territorio, al que las promesas no le hacen mella; por el contrario, cada vez que se dice que se inicia una campaña para combatirlo se hace más grande, se agrava, se vuelve más fuerte, crónico, endémico.

Poco antes de que se iniciara la temporada de lluvias se prometió un esfuerzo a fondo para terminar con el problema, y se hizo, eso nadie lo puede negar, con conocimiento de causa. La temporada de lluvias estaba a la puerta, pero se hizo la promesa. Todos sabían y saben que pavimentar en tiempos de lluvia es tirar el dinero a la basura, es decir, es un empeño inútil que no tiene posibilidades de triunfar.

Y también se tuvo en cuenta que ante el reclamo popular por la inacción frente al problema, las dependencias federales echarían la culpa a las locales porque las avenidas, por ejemplo, le corresponden, en su mantenimiento, a los organismos del gobierno federal; mientras en la Presidencia se dirá que las 25 mil calles, distribuidas en más de 2 mil colonias de la ciudad, son parte de la responsabilidad del gobierno de la ciudad.

Sea como fuere, las calles, las avenidas, las banquetas de toda o de casi toda la ciudad muestran el accionar del gobierno hacia su comunidad. No hay colonia que no padezca la epidemia, sí, de los hoyos en las vías de comunicación, pero principalmente sus gobernantes.

Que quede claro: por alguna razón no dicha, los gobernantes de la Ciudad de México se han negado a resolver el problema, que no sólo deriva en las demandas cotidianas, por cientos de denuncias al día, sino en serias afectaciones para la ciudadanía. Los automóviles sufren daños de todo tipo al caer en los hoyos y luego sus dueños no tienen el dinero suficiente para componerlos, y más si se trata del vehículo que sirve como su instrumento de trabajo, es decir, el problema se convierte en un drama familiar grave.