mpujé la puerta del periódico y al joven que hablaba por teléfono le pregunté: perdona, ¿llegó ya el maestro Hernández Navarro? No tarda, ¿qué se le ofrece? Que le entregues mi colaboración del lunes, ¿sí? Por supuesto, ¿cómo se llama usted? Ortiz Tejeda, respondí. ¡¿De veras?! exclamó. ¿Usted escribe Nosotros los de entonces ?… Groseramente lo interrumpí: de eso estaba seguro, ahora me regresas a una duda existencial: ¿soy yo el que ya no es el mismo, o tan sólo el que escribe eso? No se moleste, me dijo el joven ya apenado, déjeme explicarle: unos compas y yo que estudiamos economía estamos leyendo sobre el BRICS del que usted escribe, pero para facilitarnos la memoria, lo llamamos como el pan del desayuno mexicano: el bísquet. Y para que vea que no estoy siendo fachendoso, le digo que el BRICS está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que para estas fechas habría que agregar nuevos miembros de pleno derecho, como Argentina, Egipto e Irán.

El número de países que han venido manifestando su interés en sumarse a este movimiento internacional, debido a sus condiciones económicas y políticas tercermundistas, ha crecido progresivamente hasta alcanzar ya la mitad de la población mundial y, según el testimonio de Cristina J. Orgaz, de BBC News, tiene ya un nivel del PIB al parejo con el de las grandes potencias. Ya puede dejar de ser un bloque aspiracional, para constituirse en un bloque geopolítico de pleno derecho en la comunidad internacional .

Qué le parece, doctor, ¿con cuánto me aprueba? Eso de aprobarte está en veremos, pero si me dices doctor a mí que ni a enfermero llego, me guardo una invitación que iba a hacerte para que fueras a mi casa a tomar una copa y ponerte al día de las posibilidades, según yo, del BRICS, en esta negra noche trumpiana. Recuerda que, según afirma José Antonio Ocampo, ex secretario ejecutivo de la Cepal, López Obrador se preocupó esencialmente por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero seguramente por razones de mucho calado político y económico, no pudo emprender una reforma que le permitiera al país elevar su nivel de recaudación tributaria. Por eso, decía el doctor Ocampo, es increíble que México tenga un nivel de recaudación por abajo del de otros países más pequeños y menos desarrollados del continente. Por favor dame tu opinión y yo te doy el crédito que merezcas.