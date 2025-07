Refirió que con este homicidio han sido asesinados en emboscadas y ataques 18 indígenas triquis miembros del MULT desde el comienzo de la administración del gobernador morenista Salomón Jara, en diciembre de 2022. Reprochó que no se ha aprehendido a los autores intelectuales de estos hechos, y señaló a la dirigencia del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI).

De Jesús Díaz expuso que a las autoridades estatales y federales no les importa atender esta problemática, pues no hay detenciones y los crímenes continúan, e incluso no se han desplegado operativos policiacos que el MULT solicita para resguardar la zona.

Por ello, exigió al fiscal Bernardo Rodríguez, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Iván García, que si no pueden con sus tareas, permitan la llegada de alguien que sí pueda cumplirle a Oaxaca en materia de seguridad.