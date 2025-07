Cristal Lauraneo sostuvo que la semana anterior, cuando ella no estaba, desconocidos ingresaron a su hogar y lo saquearon por completo, incluso robaron el equipo que utiliza para sus estudios, además de vaciar el refrigerador.

Me dejaron en la calle, no es posible que pase esto de nuevo, hace tres años me quedé sin nada, empecé de cero y logré salir adelante y me hice de mis cosas , acusó.

A su vez, Othón Vargas, colaborador de Ciarena, sufrió acoso de autoridades coludidas con el cacicazgo de la zona e interpuso una denuncia, lo que fue contraproducente, pues, dijo, el hostigamiento se acentuó y llegó hasta el rancho de su padre.

Aseguró que hace unos días, agentes arribaron al rancho de su progenitor, asegurando ser trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que iban por un operativo contra el gusano barrenador. Sin embargo, comenzaron a catear el inmueble y lo obligaron a firmar documentos, pese a que su padre les indicó que no sabe leer ni escribir.

Los sujetos le atribuyeron tener ganado extranjero y ser dueño de más de cien 100 reses, siendo que apenas tiene 15. Se quejó también de que el Servicio de Administración Tributaria acosa a la familia a partir de falsa información de los agentes.

Víctor Hugo López afirmó que debido a esta situación, “es claro que en Oaxaca no existen garantías para la defensa de los derechos humanos, la persecución que padecen personas defensoras, y sobre todo que las autoridades se niegan en reconocer y atender la situación.

Agregó que lo más preocupante es que en estos casos se observa que se instaura un acoso judicial, pues el atosigamiento ocurrió luego de que integrantes de Ciarena presentaron denuncias ante la FGE, lo cual hace que se desconfíe de las autoridades estatales encabezadas por el gobernador morenista Salomón Jara.

Recordó que Oaxaca es la entidad que cuenta con más ciudadanos adheridos al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo cual, puntualizó, no debe ser un orgullo o algo para presumir.