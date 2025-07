También denunciaron que no les han presentado el estudio de impacto ambiental, ya que del predio fueron extraídas toneladas de tierra que en época de lluvias permite la filtración de agua al acuífero para recargar los pozos del parque Acacias y del Centro Urbano Presidente Alemán.

Federico Fernández, habitante de la calle Moras, lamentó la desinformación en torno al proyecto, pues asegura que como vecinos fueron los últimos en enterarse de las obras y nunca fueron considerados. Agregó que la nueva tienda no se necesita, ya que estamos rodeados de supermercados . De acuerdo con los inconformes, a tan sólo un kilómetro a la redonda existen al menos 11 tiendas de cadenas como La Comer, Walmart, Soriana y Chedraui.

Con carteles en los que se leía: No al Fresko , cuadros con árboles bordados y mensajes simbólicos, vecinos de las colonias Del Valle Sur, Acacias, Tlacoquemécatl del Valle y Actipan, en la alcaldía Benito Juárez, se reunieron en el parque Acacias para manifestarse contra la construcción de un supermercado Fresko en el predio de José María Rico 221.

Dora Napolitano explicó que en años anteriores la zona enfrentó momentos de estrés hídrico agudo , lo que provocó que el pozo que abastecía al CUPA se secara. Ante esta situación, autoridades construyeron otro pozo cuatro veces más profundo , aunque, según señala, la solución está en realimentar el acuífero que es sobrexplotado desde los años 60.

Los inconformes han reiterado su rechazo a la construcción, la cual califican de un proyecto extractivo con intereses económicos , pues todo está funcionando en el orden equivocado . Igualmente, advirtieron sobre la falta de apoyo a la economía local, lo que pone en riesgo su sostenibilidad, ya que los ingresos generados por las empresas multinacionales salen del barrio y seguramente también de México .