Samuel Jiménez, de la colonia Juan Escutia III, también de Iztapalapa, expresó que en la zona proliferan los baches, y que puede haber dos o más en tan sólo una calle. Mencionó que al estar la colonia localizada entre las vialidades más transitadas –calzada Ignacio Zaragoza y avenida Texcoco– el riesgo es mayor para quienes circulan por esas zonas.

Sobre la calle Sur 109, de la colonia Juventino Rosas, en Iztacalco, se pueden contar hasta 10 hoyos consecutivos, con apenas cuatro metros de separación. Al ser una calle de doble sentido, las maniobras de conductores que intentan esquivar los hundimientos se convierte en un peligro. Maricela Ramírez tiene un negocio al nivel de la banqueta y es testigo de accidentes frecuentes: Aquí hay muchos choques precisamente por eso, pasa por lo menos dos veces a la semana , comentó.

Emilio Gaitán es discapacitado y enfrenta obstáculos similares sobre avenida Del Recreo.

Por lo regular transito por abajo, por donde van los coches, porque las banquetas están muy reducidas, deterioradas o hay árboles , explicó.

Aunque ha presentado al menos tres reportes en la alcaldía, no ha recibido respuesta.