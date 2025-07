Una parte significativa de los miles de millones de dólares que llegan al país por concepto de las remesas las reciben migrantes en tránsito, los cuales no pueden llevar efectivo, no tienen tarjetas de crédito o débito y que a cada trecho piden que les hagan una transferencia.

ace más de una década, una organización de apoyo a migrantes entregó toda la información de las transferencias que habían hecho los familiares de migrantes, los cuales habían sido extorsionados en México. Se suponía que, con esos datos, la pesquisa sería relativamente fácil. Se contaba con la localización de la oficina donde se hizo el pago, el nombre de la cajera, la cantidad, el nombre del receptor y la documentación oficial que se requiere. No se hizo nada.

El índice de intensidad migratoria de Consejo Nacional de Población señala al estado de Chiapas como Muy Bajo. No obstante, el estudio de BBVA sobre remesas reporta que, en 2023, Chiapas ocupó el cuarto lugar en recepción de remesas, después de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que lideran la tabla desde siempre por el número de migrantes. Como se dijo, no es el caso de Chiapas y una muy buena parte de los 4 mil 367 millones de dólares que recibe esa entidad se debe a la transferencia que reciben los migrantes internacionales varados en Tapachula y en tránsito hacia Estados Unidos.

Todo ese dinero que se mueve en el sistema de transferencias y es relativamente fácil localizar a los traficantes porque alguien recibe la transferencia y debe entregar sus datos. En ese mismo accidente, en el que murieron dos dominicanos, los familiares denunciaron a los coyotes y fue capturada toda una banda de traficantes. La información existe y los recibos de las transferencias, con toda la información, están disponibles, como prueba fehaciente, pero no se hace nada.

Por lo general, los migrantes extranjeros en territorio nacional no denuncian, ya que se exponen a presentarse ante las autoridades como indocumentados y no les conviene. Pero sí están dispuestos a denunciar una vez que llegaron a su destino y proporcionar toda la información.

Es importante que la nueva ley considere que la extorsión se persiga de oficio, sin denuncia previa, pero hay que ampliar y explicitar una serie de casos que van más allá de la extorsión a comerciantes.

Por otra parte, al considerar que la extorsión se hace en muchos casos por la vía de la transferencia electrónica, hay que avanzar en el registro de datos no sólo para los que mandan dinero a otro país, sino para los que reciben. En una ocasión envié dinero a otro país y tenían un registro de que yo había enviado dinero anteriormente. Me imagino que lo hacen por el lavado de dinero. Pero no sé si se hace lo mismo con las remesas recibidas.

En todo caso, habría que regular la operación de los bancos y oficinas remeseras como Western Union y otras para que se cuente con información adicional, como cámaras de video y otros requisitos que permitan facilitar la investigación y la procuración de justicia en los casos donde utilicen las transferencias que son producto de la extorsión.