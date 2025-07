Después llegó al sitio el coronel David González Carrasco, comandante del regimiento, quien, aparentemente alcoholizado, evitó dar declaraciones y se negó a firmar acuerdos formales, aunque ofreció cubrir el faltante y los daños al auto del comerciante, tras negociar con éste a bordo de su camioneta.

Estuvimos con él, estaba tambaleando, titubeando... olía a tomado... con sus cubitas... así se le notaba , denunció un ciudadano que presenció la escena.

El abogado Roberto Puente, representante legal de la familia, confirmó que presentarán una denuncia formal por abuso de autoridad, robo y otros delitos. Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue. Esto no es de hoy, es un patrón constante de abusos de su parte , expresó Ríos.

La acción colectiva de los ciudadanos que arriesgaron su integridad para frenar el abuso de los elementos castrenses ha sido calificada por usuarios de redes sociales de acto de resistencia civil frente a la impunidad.

Hasta el momento, la Defensa no ha emitido una postura oficial, mientras crece la exigencia ciudadana de justicia y sanciones para los responsables.