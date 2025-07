No sólo es la falta de oferta acorde con los ingresos de los trabajadores, sino también del costo de los créditos y el adelgazamiento de la seguridad social, debido a esquemas de elusión fiscal por parte de los empleadores.

Ana Martínez, trabajadora de una empresa de mediano tamaño, gana más que el ingreso promedio, pero la subvaluación de sus remuneraciones para que su empleador se ahorre contribuciones sociales, hace imposible que tenga acceso a un crédito hipotecario ni con el banco ni con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

No me alcanza con mis propios recursos y sacar un crédito en el Infonavit o un bancario me es imposible. Aunque no gano el mínimo, cotizo con éste y eso me afecta mucho. Lo que me ofrece ahora el Infonavit después de 10 años de cotizar es un crédito de 350 a 400 mil pesos y mi subcuenta de vivienda debe estar en 15 mil pesos, genero más en mi quincena que lo que tengo ahí , explica Martínez.

“En cuanto a los créditos bancarios tampoco son una opción para mí. Mínimo, debería comprobar 30 mil pesos para un departamento de un millón de pesos y eso me va a alcanzar en una zona que no es céntrica ni atractiva para mí. La mitad de mi salario se iría a un crédito. Así que no, la verdad es que eso me desmotiva, los precios, la falta de acceso…”, declara quien ha renunciado a la posibilidad de comprar una vivienda en la Ciudad de México, donde labora, o fuera de la capital, donde no le ve caso.

Mercado cautivo

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el costo promedio de una vivienda en el país –no en la Ciudad de México, que suele ser mucho más costosa– es de un millón 859 mil 43 pesos. Un simulador sencillo de hipotecas da cuenta de que con un enganche de 10 por ciento, se requiere un ingreso de 60 mil pesos mensuales para costear este tipo de crédito.

Sin embargo, lo que subyace es la escasez de oportunidades fuera de la capital. Claudia Rodríguez es originaria de Puebla, pero antes de mudarse a la Ciudad de México en busca de un mejor trabajo, vivía en Querétaro, donde pagaba una renta de 2 mil 700 pesos en uno de los barrios tradicionales.

En el escenario ideal, obtendría un empleo en Puebla, donde está mi familia, y que me ofrezca crecimiento profesional, pero lo veo poco probable , dice Rodríguez, quien desde hace un año está monitoreando el mercado de vivienda y se enfrenta al recurrente ¿por qué no has comprado tu casa?

No creo que sean conscientes de cuánto presta el banco ni de que el costo de vida en la Ciudad de México es muy alto. Siento que en los últimos 10 años se ha disparado la vivienda y no lo asocio a la llegada de extranjeros .

Pero en su afán de hallar vivienda en la capital sin tener que pagar una eterna renta, Rodríguez analiza obtener algún tipo de financiamiento familiar para evadir los altos costos de los créditos hipotecarios.