Domingo 27 de julio de 2025, p. 13

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en refugio silencioso para millones de personas que buscan consejo, desahogo o incluso consuelo. Pero el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, aclaró en el pódcast This Past Weekend, del comediante Theo Von (transmitido en YouTube), que las conversaciones con Chat GPT, especialmente con fines terapéuticos, no están protegidas legalmente, y podrían usarse en tribunales. La afirmación no es menor, pues cada vez más usuarios, particularmente jóvenes, recurren a asistentes de IA para expresar sus inquietudes emocionales. Los chatbot ganan terreno como una suerte de terapeuta de bolsillo , pero esas conversaciones que parecen privadas no lo son tanto, advierte Altman.