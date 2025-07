De La Redacción

Osmar Olvera es la imagen del éxito de los clavados en México. Con apenas 21 años de edad, el seleccionado logró su quinta presea en campeonatos mundiales consolidándose como el líder de la generación más laureada en la historia de la disciplina.

En Singapur, donde se desarrolla la justa del orbe de natación, Olvera obtuvo plata con el equipo mixto, la primera medalla de cinco que se trazó como objetivo al abordar el vuelo rumbo al continente asiático.

Es bueno comenzar nuestra participación con una medalla, todos disfrutamos la competencia y terminamos satisfechos con nuestro desempeño. Para mí es apenas la primera , comentó Olvera, doble medallista olímpico en los Juegos de París 2024.

En su colección mundialista, Olvera tiene una presea dorada, tres argentas y una de bronce; una más que Paola Espinosa, Randal Willars y el sincronista Diego Villalobos.

Ayer, el equipo mexicano integrado por los olímpicos Olvera, Willars, Alejandra Estudillo y la debutante Zyanya Parra, le apostaron al grado de dificultad. Ante siete jueces, los clavadistas ejecutaron siete saltos entre el trampolín de tres metros y la plataforma para sumar 426.30 puntos. El oro se lo llevó China con 466.26 y el bronce fue para Japón con 409.65.

Me sentía muy apoyada por todos mis compañeros, Osmar me tranquilizó todo el tiempo y Randal me compartió varios consejos para no ponerme nerviosa. Estoy muy contenta por mi primer podio en un Mundial de mayores , compartió Parra, de 15 años de edad.

Con su medalla, Olvera tomó su porción de la historia en el centro Acuático OCBC. De continuar con su cosecha de metales, el clavadis-ta se convertiría en un gigante de los saltos ornamentales en México, sólo superado por Joaquín Capilla, quien logró cuatro medallas olímpicas.