−Bueno, durante décadas, mientras el uso de mi teorema se generalizaba, el gusano de la duda se fue colando a mi mente. Tal vez dudaba porque el escepticismo es mi segundo apellido. Tal vez dudaba porque estar en desacuerdo con las mayorías siempre ha sido mi mayor orgullo. En todo caso, me decía a mí mismo, mejor no intervengas, mejor muérete envuelto en la gloria, alguien de seguro corregirá en otro siglo el Teorema Wermer.

−Cállate por favor, silencio. Esto es muy triste. Estoy contando la tragedia de mi vida, no aplaudas, si me haces el favor.

−Bueno −siguió Wermer−, mi teorema sintetiza el credo seminal del modelo neoliberal. Lo formulé cuando ese modelo apenas había sido bautizado por los economistas y empezaba a volverse visible. Se me acusó entonces de una simplificación excesiva: el gran abanico de las transacciones humanas no podía capturarse en una fórmula tan simple, decían mis críticos.

−Yo sé −dijo una joven poniéndose en pie.

−Qué bueno −le replicó Wermer−, no es necesario que nos lo digas, solo confío que algunos sepan quién fue Aristóteles. La joven volvió a sentarse en la lona, desilusionada de no poder contarle al resto quién fue el filósofo.

−Decía que Aristóteles habló del éter como el quinto elemento de la Naturaleza −retomó Wermer−, una sustancia invisible por la que se propaga la luz y la fuerza de la gravedad. Fue hasta veintitrés siglos después de la muerte de Aristóteles que dos científicos, Michelson y Morley, anunciaron que el éter jamás había existido. Quiero decir que aun Aristóteles, el gran enemigo de las conjeturas humanas, erró más de alguna vez y quedó atrapado en una conjetura. Es así, me decía yo a mí mismo por aquellos años: la humanidad se sostiene a sí misma con verdades y con mentiras por igual, y así desistí de revisar mi teorema y dediqué mi atención a nuevos asuntos matemáticos. Entonces… Wermer se quitó los lentes empañados, limpió un cristal con la manga de su saco y luego el otro cristal.

−Entonces −retomó, y tragó saliva−, entonces ocurrió que un día daba una clase y sentí un jalón tremendo en el pecho… El gis se me resbaló de los dedos, me volví a ver a mis alumnos y les dije: estoy teniendo un infarto.

Después de unos segundos, Wermer se recolocó los lentes.

−Me trasplantaron un corazón joven. El corazón de una madre, la madre de dos niñas. Y este corazón con el que ahora vivo tiempo prestado es el que desde entonces piensa dentro de mí −se tocó el pecho−. No volví a las aulas luego del trasplante, me dediqué a cultivar abejas. No me dilato en hablarles hoy de apicultura, solo les digo que fueron las abejas las que me mostraron por qué mi famoso teorema está equivocado. Déjenme decirles cómo está equivocado.

Wermer se levantó de la silla y fue leyendo parte por parte otra vez su teorema.

−Mi teorema afirma que los recursos siempre son limitados y la codicia de los individuos, en cambio, es ilimitada. Pues bien, mis millones de abejas disponen de las hectáreas de f lores de un parque vecino y extenso, pero no pueden, ni quieren, succionar el néctar de todas las flores. Succionan solo el néctar suficiente para estar repletas y regresan al panal. Y no trabajan más que en las horas llenas de luz, jamás se desviven en la noche por succionar más. Por lo tanto, se deduce que la afirmación de que la escasez es una condición universal es falsa.

Tachó con el gis una parte del teorema. Siguió:

−Y por consiguiente que la competencia sea una condición ineludible tampoco es cierto.

Tachó otro grupo de letras y números.

−Ergo, la idea de que es ineludible el triunfo de los individuos más aptos y la derrota de los menos aptos es falsa también.

Tachó el resto del teorema. Se quedó mirándolo con tristeza, su teorema ahora tachado parte por parte, y una lágrima se le resbaló de un ojo.

−Lo que mi teorema captura −dijo vuelto así de espaldas a su auditorio, avergonzado de mirar a nadie− no es un modelo universal: es solo un modelo posible, el modelo de la escasez, la escasez que provoca la lucha de la competencia. Existe otro modelo posible, el que rige a las abejas y a la mayoría de las demás especies gregarias: el modelo de la abundancia. Un modelo consustancial a la cooperación. Es decir, si existe abundancia, existe cooperación; y viceversa, si existe cooperación, existe la abundancia.

Se volvió a ver el mar de rostros frescos y sin arrugas.

−De cierto −anunció−, el modelo de la abundancia es la estrategia genial que las especies sociales han perfeccionado a lo largo de milenios para asegurar la felicidad de su tribu.