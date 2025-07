L

a política no siempre fue así. En un inicio de las democracias modernas, los políticos actuaban en un espacio teatral donde lo crucial no eran sus identidades personales, sino sus proyectos, logros, errores, y acciones. Como en cualquier actuación, se establecía un pacto entre actores, audiencia, y trama. Cuando surge la que hoy llamamos intimidad pública , hace medio siglo, la crítica que se le hacía a la política era que resultaba una farsa en la que se mentía y engañaba. Como reacción ante esa crítica válida, los que intervenían en el espacio público comenzaron a tratar los asuntos públicos como extensiones de su vida privada, en aras de ser auténticos y transparentes . Las relaciones sociales ya no se trataban del compromiso comunitario, sino de oportunidades para la realización personal. El espacio público, que antes fue un escenario de discursos colectivos y rituales compartidos, se fue transformando en una plataforma para la vida interior y la intimidad, no sólo de los actores, sino también del público.

Richard Sennett escribió sobre eso en 1971: La sociedad íntima ha revertido por completo el dictamen de Henry Fielding de que el elogio o la censura deben aplicarse a las acciones, no a los actores; ahora lo que importa no es lo que has hecho, sino cómo te sientes al respecto . De esa manera Sennett alertaba sobre las consecuencias que esto iba a traernos: A la disminución de la participación pública y de la vida comunitaria, se le añade la superficialidad del individuo: conocerse a sí mismo se ha convertido en un fin en sí mismo, en lugar de una forma de conocer el mundo .