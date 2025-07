Critica a reporteros

El encuentro con los representantes de medios locales se tornó ríspido luego de que Fernández Noroña dijo a los periodistas: a cada crítica que hacemos al gobierno panista, ustedes responden que Morena, tal y tal .

Algunos reporteros le reviraron al preguntarle si su postura era que no se podía criticar a Morena, lo que negó el senador.

Sin embargo, comentó: es “lamentable que los periodistas hagan un papel tan triste, la verdad, que no se ubiquen, que no son oposición, que se ubiquen que su tarea es informar con veracidad.

Que no se ubiquen que nosotros no somos sus adversarios, que no se ubiquen que son trabajadores, trabajadoras que no tienen ni un derecho, ni a vacaciones, ni aguinaldo, ni a pensión ni a jubilación ni a nada y que hablen como si fueran los dueños de los medios.

Vaticinó que Morena ganará el gobierno de Querétaro en 2027.