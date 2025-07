El gobierno alemán aseveró el viernes en un comunicado que mantiene un diálogo constante con el gobierno israelí y con otros socios sobre temas que incluyen un alto el fuego en Gaza y la necesidad de mejorar drásticamente la ayuda humanitaria. Indicó que está preparado para aumentar la presión si no hay avances, pero no detalló cómo.

Los tres apoyaron, en principio, la creación de un Estado palestino, pero Alemania aclaró que no tiene planes inmediatos de seguir el paso del presidente francés que planea formalizar el respaldo a esa iniciativa en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Subrayaron que el grupo de resistencia palestina no debe tener ningún papel en el futuro de Gaza y manifestaron su oposición a cualquier intento de imponer la soberanía israelí sobre los territorios palestinos ocupados .

Los líderes expresaron que están listos para tomar más medidas en apoyo de un alto el fuego inmediato y de un proceso político que genere seguridad y paz duraderas para israelíes, palestinos y toda la región , pero no especificaron qué acciones podrían tomar. Sin embargo, sí exhortaron a Hamas a deponer las armas, sin solicitar lo mismo para el ejército israelí.

Reino Unido tampoco se sumó a la petición, pese a que Starmer enfrenta una creciente presión, tanto de legisladores de la oposición como de miembros de su propio gobierno laborista, para reconocer formalmente la condición de Estado al territorio palestino, luego de que ayer 221 de los 650 legisladores de la Cámara de los Comunes firmaron una carta en la que exhortan al primer ministro británico a apoyar esa propuesta.

Sin peso, declaraciones de Macron: Trump

El presidente palestino, Mahmud Abbas, aplaudió el anuncio de Francia de reconocer a Palestina como un Estado, mientras el presidente estadunidense Donald Trump, aseguró que la decisión francesa no cambiará nada .

El mandatario de Estados Unidos insistió en que si bien Macron le cae bien , su declaración sobre Palestina no tiene ningún peso. Lo que diga no importa. No va a cambiar nada (...) Es una muy buena persona. Es un jugador de equipo la mayor parte del tiempo .

El embajador estadunidense en Israel, Mike Huckabee, ironizó: “la declaración unilateral de Macron sobre un Estado palestino no especificó dónde se establecería. Ahora puedo revelar, en exclusiva, que Francia ofrecerá la Riviera francesa y que la nueva nación se llamará Franc-en-Stine (en alusión a Frankenstein), escribió en X.

Brasil, Venezuela, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait celebraron el anuncio de Francia mientras Italia reiteró que sólo reconocerá a Palestina si ésta reconoce a Israel.

En tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció a Hungría por no arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu –acusado de crímenes contra la humanidad en Gaza– durante su visita en abril, cuando fue recibido con alfombra roja por su homólogo húngaro, el ultraderechista Viktor Orban.

La CPI, que no tiene fuerza policial y depende de los países de todo el mundo para ejecutar órdenes de arresto, calificó la actitud de Hungría de grave obstrucción a la justicia internacional.