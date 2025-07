E

l hecho de que F1: La película se mantenga en cartelera, compitiendo con otros blockbusters veraniegos, habla de su éxito en taquilla. Uno se ha tardado en verla –y, por tanto, en reseñarla– por una sencilla razón: a mí los automóviles me dejan frío. Nunca he visto en ellos más que un objeto que me sirve para moverme de un lado a otro. Punto.

Por tanto, las películas de carreras que los han convertido en objetos de culto – Grand Prix (John Frankenheimer, 1966), LeMans (Lee H. Katzin, 1971), Ford v. Ferrari (James Mangold, 2019), et al– sólo me han producido un largo bostezo. Y me temo que F1 no es la excepción. Sobre todo, cuando la pista se ha llenado de esos obstáculos llamados clichés.

Así, tenemos que el héroe –o sea, Brad Pitt– es un veterano lobo solitario llamado Sonny Hayes, que abandonó las carreras de Fórmula Uno después de sufrir un aparatoso accidente. Tres décadas después, el hombre sigue compitiendo en eventos menores. En la secuencia inicial y al ritmo inopinado de Whole Lotta Love, del Zeppelin, gana las 24 horas de Daytona. Es cuando un amigo y ex compañero de carreras, Rubén Cervantes (Javier Bardem), le hace una oferta imposible de rechazar: volver a la Fórmula (en más de un sentido) bajo su escuadra ApexGP, que ha perdido millones de dólares. Hayes tiene, según esto, el potencial de hacerla triunfar.