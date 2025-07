Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 26 de julio de 2025, p. 6

En la presentación de los nuevos ocho semifinalistas del concurso binacional México Canta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer que su gobierno presentará en los próximos días un nuevo programa dirigido a jóvenes, con el objetivo de alejarlos de entornos violentos mediante opciones culturales, educativas y deportivas. Muchas veces un joven se incorpora a un grupo delictivo no necesariamente por una necesidad económica, sino pensando que va a tener un espacio de identidad, lamentablemente, frente a la violencia , dijo en su conferencia matutina.

Sheinbaum detalló que el proyecto será parte de su estrategia de atención a las causas de la violencia. Subrayó que la música y las expresiones culturales deben contribuir a generar otros vínculos de identidad entre las juventudes, que no estén relacionados con la violencia o el crimen organizado. “Recuerden: acabar con la apología de la violencia es una responsabilidad de todos. En la música, en las series de televisión… Nosotros no vamos a censurar, pero sí vamos a insistir en que la apología de la violencia no es una opción de vida, es una opción de muerte”, afirmó.