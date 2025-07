Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 26 de julio de 2025, p. 16

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que le gusta un dólar fuerte, pero que se gana muchísimo más dinero con uno más débil. Así que cuando tenemos un dólar fuerte, pasa una cosa: Suena bien. Pero no se hace turismo, no puedes vender tractores, no puedes vender camiones, no puedes vender nada , dijo Trump en la Casa Blanca antes de partir de viaje a Escocia. Es bueno para la inflación, eso es todo , agregó.

El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a seis divisas principales, se estabilizó ayer tras tocar mínimos de dos semanas a principios de semana. Sin embargo, en los seis meses que lleva Trump en el cargo ha bajado aproximadamente 10 por ciento.

El mandatario se ha quejado a menudo de que la fortaleza del dólar merma la competitividad de las exportaciones estadunidenses y perjudica al sector manufacturero y al empleo en Estados Unidos.

Indicó que los fabricantes serían los primeros en beneficiarse de la caída del dólar, citando a la empresa de equipos de construcción y minería Caterpillar, cuyas acciones han subido 16 por ciento en el último mes.

Japón y China lucharon durante décadas por tener monedas más débiles y lograron dominar los mercados durante años, apuntó.