Periódico La Jornada

Sábado 26 de julio de 2025, p. 15

Carrefour abandonará Italia y venderá sus mil 200 tiendas a la empresa italiana de alimentación NewPrinces Group, anunció ayer la compañía. Por otra parte, el gigante español de las telecomunicaciones Telefónica está en conversaciones para vender su negocio en México a Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile, dijeron tres fuentes. Telefónica ha acelerado sus planes para reducir su exposición en la Latinoamérica de habla hispana, donde la rentabilidad es inferior al costo de capital, y centrarse en cuatro mercados principales: Brasil, Gran Bretaña, Alemania y España. Telefónica y Beyond ONE (con sede en Dubái) declinaron hacer comentarios. El negocio mexicano podría valer 609.28 millones de dólares, según una investigación publicada por Kepler Chevreux en junio. Esta semana también se difundieron versiones de prensa sobre la salida definitiva de la energética española Iberdrola de México.