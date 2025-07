¿Están diciendo que me fui de mala manera sin respetar al club? La realidad es que finalmente me protegí después de haber sido maltratada. Me dijeron que mi lesión estaba en mi cabeza , señaló al ser interrogada sobre su salida del equipo fronterizo.

El caso de Angelina Hix se suma al de Ana Campa, quien debió retirarse tras sufrir el año pasado un rompimiento de retina durante un entrenamiento y no haber recibido el apoyo adecuado del club León.

Sólo me pusieron hielo y me dieron ibuprofeno , narró Campa en su momento a La Jornada al relatar que también debió buscar ayuda médica externa para descubrir la gravedad de su lesión.

Casi dos semanas después fue cuando me revisó un doctor que yo busqué; ahí me dijeron que tenía la retina rota y debían hacerme una cirugía con láser de emergencia, pues podría desprenderse y perdería el ojo. Yo pagué todo, el club no me hizo estudios. Después regresé a Estados Unidos, donde me realicé más análisis y recibí terapia , agregó Campa.