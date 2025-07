“Más allá de dar su opinión, el discurso de Hernández se suma a los muchos que contribuyen a normalizar los estereotipos, los prejuicios, las discriminaciones y la violencia de género. No sólo son comentarios u ocurrencias, es parte de un discurso de influencers machistas.”

Nos habla del poco trabajo proactivo tanto de la federación como de las empresas deportivas ante estas situaciones , señaló Claudia Pedraza, doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especializada en género y deporte. Los ídolos deportivos no son dioses ni pueden ser impunes y eso deben contemplarlo las compañías deportivas y los clubes en sus contrataciones , agregó.

En contraste, aunque Chivas y un patrocinador del jugador se mostraron en favor de la igualdad de género, no mencionaron el nombre de Hernández en sus comunicados y tampoco dijeron de manera abierta si tomarían medidas contractuales.

Pareciera que los contratos no tienen ninguna cláusula o mecanismo que señala a estas conductas (agresiones de género) como no permitidas, y eso sigue siendo una omisión estructural , dijo Pedraza.

Después de que se registró el ciberacoso a la americanista Scarlett Camberos y una denuncia de acoso en la selección Sub-20 femenil, la FMF y la Liga Mx presentaron en 2023 un protocolo para atender la violencia de género, aunque hasta la fecha no ha habido reportes de sus resultados.

A ciencia cierta nosotros no sabemos si en Chivas existe esa unidad de género y ese protocolo. Quizás no tendríamos por qué saber en tanto es una institución pública, pero por lo menos en los comunicados no se observa un seguimiento por parte de esta comisión , destacó Pedraza.

Un punto rescatable, consideró la especialista, es que el caso sienta un precedente de actuación institucional por parte de la federación , aunque debe pensar en un trabajo mucho más proactivo.

Aún pareciera que el trabajo de género se piensa sólo para el futbol femenil, como si el varonil fuera otra esfera que no necesita estas sensibilizaciones o que los ídolos deportivos están exentos de una capacitación con perspectiva de género. Nada garantiza la seguridad de las mujeres.

Por ahora, Chicharito Hernández sólo emitió un comunicado en el que señaló que reflexionará para expresarse en un futuro con más claridad y ser mejor persona.