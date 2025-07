Juan Arturo Brennan

Periódico La Jornada

Sábado 26 de julio de 2025, p. 2

Hace tres décadas justas, en 1995, el notable trompetista ruso Sergei Nakariakov, entonces de 18 años de edad, vino por vez primera a México para tocar con la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la obra más importante del repertorio, el Concierto de Franz Joseph Haydn. En junio de 2025 regresó para interpretar, con la misma orquesta, una versión para flugelhorn de las Variaciones sobre un tema rococó, de Chaikovski. Después de escuchar asombrado su ensayo en la sala Nezahualcóyotl, lo abordé en su camerino para charlar sobre trompetas y algunos temas conexos.

–Hay una reconocida escuela francesa de trompeta, digamos desde Raymond Sabarich hasta Lucienne Renaudin Vary y David Guerrier, pasando por Maurice André y muchos otros. Y una escuela rusa: Tabakov, Dokschitzer, Savelyevich, usted mismo. ¿Hay otros trompetistas que en la actualidad pudieran continuar una posible escuela rusa de trompeta?

–En mi opinión, no hay tal cosa como escuela francesa o escuela rusa, porque no se puede decir que todos los maestros, franceses o rusos, enseñan de la misma manera. Quizá los trompetistas orquestales, pero aún entre ellos hay diferencias de enfoque y de sonido. El mismo Dokschitzer, quien fue excepcional, tenía su propia forma de enseñar, distinta a la de otros profesores. Así que, en mi opinión, podríamos hablar de las escuelas de ciertos profesores, y nada más. En Francia, en el siglo XX, encontramos dos escuelas principales: la de Maurice André y la de Pierre Thibaud, que eran como competidores, así como también sus alumnos competían entre sí.

–¿Alumnos notables de Timofei Dokschitzer?

–El más importante, Ilya Shkolnik. Tocó en la Orquesta del Teatro Bolshoi, abandonó la Unión Soviética y se estableció en Suiza; no sé si aún está activo. Lo oí tocar, y su sonido era muy similar al de su maestro Dokschitzer. Tuvo otros alumnos, pero ninguno hizo una gran carrera.

–Desde que dejó la Unión Soviética, ¿ha regresado a tocar con frecuencia en alguna de las repúblicas?

–Sí, de hecho toqué muchas veces en Rusia, pero desde el inicio de la invasión a Ucrania no he regresado. También toqué en Ucrania, adonde tampoco he vuelto, y en Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova.

–Hay un repertorio básico de conciertos para trompeta de compositores de las repúblicas: Arutiunian, Weinberg, Kryukov, Pakhmutova, Geodicke, Vasilenko, Shakhov, Peskin…

–Nunca he tocado Goedicke, Peskin, Pakhmutova, Shakhov o Vasilenko. Muchas de estas obras son famosas, incluso en Occidente, es repertorio muy romántico y dramático escrito en buena medida para Dokschitzer, pero yo no lo he tocado porque toda esa música tiene la impronta de la Segunda Guerra Mundial; es música compuesta en los años siguientes al fin de la guerra, y tiene ese aire excesivamente dramático que yo mismo he respirado. Mi familia dejó la Unión Soviética a mis 14 años de edad; ya tuve suficiente de todo este drama soviético de posguerra, y no quiero más.