Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 25 de julio de 2025, p. 13

Ante la versión de un posible operativo para sacar maquinaria de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), trabajadores advirtieron que reforzarán las guardias en los principales puntos de acceso a la planta e impedirán su extracción, hasta comprobar que no forman parte de los activos de la siderúrgica, ubicada en Monclova, Coahuila.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que las maniobras están previstas para el 6 de agosto próximo, con el fin de que empresas como Madisa y una firma extranjera retiren herramientas industriales y alrededor de 300 góndolas de ferrocarril.

Esta acción, indicó, se pretende llevar a cabo con base en una supuesta autorización de la jueza rectora del concurso mercantil, pero no tenemos certeza de que haya firmado algún documento. Por ello, insistió, en caso de que terceros no acrediten la propiedad legal de la maquinaria, se opondrán a la sustracción, pues temen otro posible fraude en perjuicio de los trabajadores.

Un aspecto que llamó la atención de los obreros es que se contemple el retiro de 300 carros de ferrocarril del interior de la acerera, sobre los cuales rechazaron que sean arrendados y no tenemos la menor duda de que pertenecen a AHMSA , afirmó.