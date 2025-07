L

os coautores de How is Critical Economic Theory Possible? [György Márkus (GM), János Kis (JK) y György Bence (GB)] señalan que Marx (Mx) no siguió la deducción lógica irreprochable en dos pasos para defender la tesis de que el valor de cambio (VC) está determinado por la cantidad de trabajo requerida para su producción; esta lógica sería: primero, mostrar que el intercambio de mercancías (M) es proporcional a los costos de producción (CPr); y segundo, que los CPr sólo consisten en trabajo humano. Señalan que Mx, por extraño que suene, no distingue los dos pasos pues deja fuera el segundo. “En lugar de analizar la tarea y resolverla paso por paso, reduce la argumentación y mete la conclusión de contrabando desde el principio con magia lógica y verbalismos”. Su único argumento en favor de la teoría del valor trabajo (TVTr) es: el VC mide cuantitativamente las M unas con otras de manera que lo que se expresa y encuentra una forma de aparición en el VC debe ser un rasgo cuantificable compartido por las M. Este rasgo no se puede encontrar en los valores de uso (VU), pues el intercambio supone que el aspecto útil de las M es diferente, pues no se intercambian entre sí VU iguales. Ergo, concluye Mx, sólo queda un rasgo común: ser productos del trabajo humano. Al abstraer los materiales y formas de las M estamos abstrayendo también las formas concretas de Tr y, por lo tanto, los VC son todos productos del Tr humano abstracto. Mx trastoca el modo normal del argumento científico. En lugar de intentar probar el mayor poder explicativo de la TVTr en comparación con otras teorías competitivas, intenta justificar la TVTr por la incapacidad explicativa de las teorías alternativas. No sorprende, por tanto, que la TVTr parezca objetable, pues así como Mx creó el concepto de trabajo abstracto se puede crear el de utilidad abstracta y fundar en ella una teoría del valor. Se necesita, por tanto, más argumentación lógica y empírica para escoger entre ambas teorías (la TVTr y la teoría de la utilidad abstracta). Los intérpretes burgueses de Mx sólo tenían que probar que Mx no podía excluir la posibilidad de usar, con sentido, el concepto de VU para construir una teoría del precio y del valor. “El problema real para quienes abordan las doctrinas económicas de Mx basándose en sus intenciones específicas empieza aquí; tendrán que encontrar y contestar la pregunta del por qué Mx se apoya, en este momento crucial de su teoría, en una manipulación lógica tan obvia en lugar de pensar la tarea con claridad. GN, JK y GB señalan que no pueden decir por qué Mx escogió un procedimiento argumental de valor dudoso. Añaden que quizás podrían brindar la explicación que esta manera de presentar el argumento no era extraña para la teoría económica de su tiempo. Añaden que pueden, basándonos en los textos publicados, pensar que habría resultado muy difícil, casi imposible, para Mx establecer un argumento directo, paso por paso a favor de la TVTr. Mx quiere entender los sistemas económicos históricos, las combinaciones específicas de contenido objetivo y formas sociales con la ayuda de una idea general de una economía del trabajo humano. Sin embargo, el concepto de una economía de TTr no cubre la regulación de las tareas económicas en un sentido naturalista puro, técnico. GM, JK y GB terminan esta línea argumental con el siguiente problema que afirman sin explicar, de momento, el porqué del mismo aunque lo hacen más adelante: “cuando se trata de aplicar la TVTr a los cálculos de eficiencia del monto físico del TTr, la ‘relación natural ente los hombres y las cosas’ y la ‘relación social entre hombre y hombre’ no pueden separarse claramente”.