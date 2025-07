Los recientes operativos federales en esa entidad, más allá de su pertinencia en los actuales momentos, constituyen una radiografía acusatoria del predominio de grupos criminales en buena parte del estado, no sólo en cuanto a delitos federales, sino al abandono de la función gubernativa. La extorsión a comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos en general, los impuestos a la venta de productos básicos, el control casi institucionalizado de ciertos grupos criminales, debería escandalizar, mover a acciones profundas y a remover conductas de autoridades, pero en esa entidad y en gran parte del país se vive la normalización del predominio criminal.

a gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, no es una decepción. Su desempeño al frente de esa complicada entidad ha sido congruente con su historial político: ocupar cargos sin mover nada en demasía, dejar correr intereses e inercias, posponer cambios o transformaciones más o menos profundas, lo mismo en la SEP que en el actual puesto.

Además, desde luego, de los posicionamientos de López Obrador y, sobre todo, de Claudia Sheinbaum en materia de derechos reproductivos, contenidos educativos y orientación gubernamental, que ya no mantiene el trato privilegiado a la élite religiosa. Una visita papal, por lo demás, daría réditos políticos y sociales a la presidenta Sheinbaum, aunque es previsible que la negociación de tal acto implique algún tipo de concesión a los intereses de la estructura clerical.

Así lo dijo la presidenta Sheinbaum en la mañanera: “Hasta ahora, no hay ninguna carpeta, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República, contra el senador (Adán Augusto López Hernández). Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad (…) las investigaciones siguen abiertas”. Cuatro palabras, hasta ahora y siguen abiertas , implican cuando menos alguna forma de presión hacia el ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación que, por su parte, parece convencido de que puede seguir con la jefatura política del Senado.

Por lo pronto, el enfoque judicial y político está en niveles menores: en el propio ex secretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez y algunos de sus familiares, y en piezas operativas como Ulises Pinto, detenido en Guadalajara, Jalisco, y a quien se atribuye un magnificado papel relevante en La Barredora, aunque en esa historia criminal lo destacado es la creación y protección, desde altos niveles políticos y gubernamentales, de dicho grupo delictivo.

