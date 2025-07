¿Hasta cuándo el silencio sobre Palestina?

stoy profundamente conmovida por lo que ocurre en Gaza. Miles de civiles, incluyendo bebés, niños, mujeres, médicos y periodistas, están atrapados, sin alimentos, sin medicamentos, sin salida. Israel impide la entrada de ayuda humanitaria, bloquea corredores médicos, ataca viviendas y hospitales y no lo hace solo: cuenta con la complicidad del silencio internacional.

Muchos gobiernos callan, otros lo justifican. Incluso Egipto, país fronterizo, impide el paso a la ayuda que salvaría vidas. Barcos como el Madleen, cargado con ayuda y activistas pacíficos, han sido interceptados en aguas internacionales.

Otros, como el Handala, aún navegan con esperanza, pero bajo la amenaza constante de ser detenidos. ¿Con qué derecho se impide el paso a quienes sólo quieren salvar vidas? Eso no es defensa. Es castigar a un pueblo entero por existir. Esto puede parecer lejano, complejo, inabarcable, pero callar también es tomar postura. Y yo no quiero callar. No quiero normalizar el horror. No quiero dejar que nos acostumbremos al genocidio.

Por eso hoy te invito a informarte, a compartir, a alzar la voz. No importa si es una conversación, una firma, una publicación, participar en una protesta, organizarse en grupos. Cada acto de conciencia romperá el silencio.

Que no eliminen nuestras esperanzas. Porque lo que está en juego no es sólo Palestina, es la humanidad.

Irma Murguía

Reconocimiento y agradecimiento al IMSS

Por este medio, deseo agradecer públicamente a las siguientes instancias y personas del IMSS:

Hospital General de Zona 68. Servicio de urgencias, Triage, quienes me atendieron en primera instancia alrededor de las 18 horas del sábado 12 de julio, por un infarto al miocardio.

Al señor José Guadalupe, conductor de la ambulancia que en medio de una tormenta e inundación me trasladó al Centro Médico Nacional La Raza (CMN La Raza).

Al CMN La Raza. Unidad de Especialidades. A todo el personal que me atendió, en especial al doctor Mandujano, quien me salvó la vida.

Todos los anteriormente señalados me atendieron en forma cálida, amable y profesional.

A mis 80 años, gracias a todos habré de disfrutar un poco más la vida.