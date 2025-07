Afp, Reuters, Dpa y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 25 de julio de 2025, p. 22

Washington. Steve Bannon, una de las principales figuras de Haz Estados Unidos Grande de Nuevo (Maga, por sus siglas en inglés), pidió a la fiscal general, Pam Bondi, que se haga a un lado y permita que se contrate a un fiscal especial para que se investiguen a fondo los archivos Epstein. Además, funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron ayer con Ghislaine Maxwell, la ex novia presa del financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Creo que la fiscal general debe acudir al tribunal y pedir la apertura total de los archivos y publicar los documentos , declaró el ex estratega de Trump al diario The Telegraph.

En tanto, Mark Epstein afirmó al medio Business Insider que su hermano Jeffrey se distanció de Donald Trump tras darse cuenta de que el presidente era un delincuente y un estafador , tras acceder a un clip de una entrevista que Bannon le hizo a su hermano mediante un link que el financiero le envió en la primavera de 2019. Mark indicó que el enlace ya no está activo.

Jefferey Epstein se describió como el amigo más cercano de Trump y afirmó tener un conocimiento íntimo de su proclividad al sexo, incluido poner el cuerno a sus mejores amigos, de acuerdo con grabaciones que obtuvo el medio Daily Beast en noviembre pasado.

El medio reveló que incluso el financiero se jactó de su cercanía con el presidente y su ahora esposa, Melania, al aseverar que la primera vez que se acostó con ella fue en mi avión , llamado Lolita Express.

Alegó que el republicano era un infiel empedernido en sus matrimonios y que le encantaba cogerse a las esposas de sus mejores amigos . Si bien Trump tenía amigos, alegó, en el fondo era un hombre solo, incapaz de ser amable. Añadió que se redujo el cuero cabelludo para la calvicie, cirugía llamada El trumpista.

El diario The New York Times reportó que antes del dibujo que Trump envió al empresario Jeffrey Epstein como felicitación por su cumpleaños 50, que reveló The Wall Street Journal y mostraba la silueta de una mujer desnuda con su firma colocada como si fuera vello púbico, el presidente ya le había dedicado una nota de admiración a Epstein en otro contexto.