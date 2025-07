▲ El embajador palestino en Reino Unido, Hunsam Zomlot, publicó ayer en X, junto con imágenes de las primeras planas de The Guardian y The Daily Express, el siguiente mensaje: Ha sido necesaria una hambruna forzada que afecta a 2 millones de personas, incluidos un millón de niños, para que los medios británicos y voces de todo el espectro político finalmente inicien una protesta seria contra los crímenes de Israel. Palestina no es cuestión de izquierda o derecha; es una cuestión de lo correcto o lo incorrecto . Foto tomada de X