Viernes 25 de julio de 2025, p. 26

Cancún, QR., Una familia de origen chileno interpuso una denuncia penal contra la empresa Grupo Xcaret por daños y lesiones a Cristian, turista de 50 años, con síndrome de Down, luego de que intentó abordar un ferry del consorcio, tropezó y cayó, lo que además de contusiones le ocasionó un cuadro cuadripléjico, expuso su hermana Paulina Inés Cáceres González y sus abogados.

El percance ocurrió en las instalaciones de Xcaret Xailing, por lo que exigieron que la empresa asuma la responsabilidad del accidente y cubra los gastos.

Con la intención de cruzar a Isla Mujeres, el 24 de junio anterior, cuatro días después de su llegada a Cancún, la familia arribó al embarcadero en la zona hotelera, donde Cristian avanzó por una rampa que tenía un desnivel y allí tropezó y cayó, golpeando directamente su columna.

“El grupo médico de Xcaret nos dijo que no tenía nada, solamente los golpes... yo, tranquila de que debían tener un equipo médico bastante profesional en eso seguimos en los tours, usando una silla de ruedas porque él no podía caminar; pero ellos me habían dicho que solamente eran los golpes y un esguince... y a todo esto los parques dicen ser muy inclusivos y la verdad de las cosas son muy poco inclusivos”, expuso Paulina en conferencia ayer en la ciudad de Cancún.

A raíz de una caída tuvo daño en la médula espinal

Tras el incidente, ella decidió llamar a su seguro de viajero y acudieron a un primer hospital donde el diagnóstico fue el mismo: sólo golpes; sin embargo, las molestias continuaron, por lo que pidió lo remitieran a otro hospital y allí hicieron una serie de estudios al afectado y detectaron que a raíz del golpe sufrió un daño en la médula espinal, lo que comprometía todo su cuerpo, del cuello hacia abajo, generando un nivel de cuadriplejia.